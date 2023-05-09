США выделят Украине ещё 1,2 млрд долларов на противовоздушную оборону

США предоставят Украине ещё 1,2 миллиарда долларов на противовоздушную оборону, а Великобритания заинтересована в поставках ей дальнобойных ракет.

Американский пакет помощи Украине предполагает трату выделенных средств в течение месяцев или даже лет. Его потратят на системы ПВО, боеприпасы к ним и беспилотники. Также, по словам чиновников, на эти деньги закупят артиллерию, ракеты и запасные части для различных систем. Официально США объявят о пакете сегодня, 9 мая, пишет Associated Press.

В то же время Минобороны Великобритании просит "выразить заинтересованность" в поставках Украине ракет с дальностью действия до 300 километров. По словам британского чиновника, окончательное решение ещё не принято. Также он отказался раскрыть тип, сроки и количество предполагаемых поставок. Однако просьба является "существенным шагом" на пути к тому, чтобы Великобритания поставляла боеприпасы, в которых Украине отказывают США, пишет The Washington Post.

Украина уже давно просит западные страны предоставить ей ракеты дальнего радиуса действия. Она утверждает, что такое оружие может изменить ход войны, так как позволит ей поражать российские командные центры, склады боеприпасов и топлива в глубине аннексированного Крыма и на оккупированных Россией территориях.