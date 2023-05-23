В Белгородской области бои. А где Медведев? Медведев в Лаосе

Украина отрицает прямую причастность к боевым действиям в Белгородской области;
Могла ли действовавшая в Белгородской области диверсионная группа завладеть ядерными боеприпасами, хранящимися на объекте "Белгород-22"?
Издания "Медуза" и The Bell сообщили, что Владимир Путин одобрил список покупателей "Яндекса" у его нынешних владельцев;
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма предлагает ввести в России шестидневную рабочую неделю;
Новое расследование ФБК.
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