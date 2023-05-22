"Гости это святое. Но это не гости". Дочь Лаврова прогнали из Грузии

В Белгородскую область со стороны Украины проникла диверсионная группа;
Евгений Пригожин заявляет о полном взятии Бахмута, в Киеве этого не признают;
Джо Байден дал согласие на программу обучения в США украинских пилотов управлению истребителями F-16;
Итоги очередной зарубежной поездки Зеленского;
Оппозиционные активисты в Грузии устроили акцию протеста, узнав о прибытии в страну дочери Сергея Лаврова;
Роман Протасевич помилован.
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