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Время Свободы

"Гости это святое. Но это не гости". Дочь Лаврова прогнали из Грузии

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Информационный дайджест "Время Свободы", 22 мая

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Время Свободы - Темы дня 22.05.2023
by Радио Свобода

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В Белгородскую область со стороны Украины проникла диверсионная группа;

Евгений Пригожин заявляет о полном взятии Бахмута, в Киеве этого не признают;

Джо Байден дал согласие на программу обучения в США украинских пилотов управлению истребителями F-16;

Итоги очередной зарубежной поездки Зеленского;

Оппозиционные активисты в Грузии устроили акцию протеста, узнав о прибытии в страну дочери Сергея Лаврова;

Роман Протасевич помилован.

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