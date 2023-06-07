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Лицом к событию. Зона затопления

Лицом к событию. Зона затопления
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Лицом к событию. Зона затопления

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Кремль игнорирует последствия прорыва Каховской ГЭС. Путин не планирует посетить зону затопления, туда также не стали отправлять усиленную группировку российского МЧС. Обсуждают военный эксперт Давид Шарп, политик Геннадий Гудков. С места событий - корреспондент телеканала FREEДOM Дарья Литовченко.

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