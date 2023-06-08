Лицом к событию. Зона затопления

Кремль игнорирует последствия прорыва Каховской ГЭС. Путин не планирует посетить зону затопления, туда также не стали отправлять усиленную группировку российского МЧС. Обсуждают военный эксперт Давид Шарп, политик Геннадий Гудков. С места событий - корреспондент телеканала FREEДOM Дарья Литовченко.