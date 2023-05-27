Власти приграничных областей России сообщают об обстрелах

Российские телеграм-каналы, в частности "База", Mash и "МИГ", в субботу сообщили о гибели двух российских военных в результате удара беспилотника в Брянской области. Утверждается, что удар был нанесён по автомобилю "Нива", в котором ехали военные, неподалёку от села Сушаны. Минобороны России сообщения не комментировало.

Одновременно появились сообщения о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в село, расположенное неподалёку от границы. Впоследствии эти сообщения официально опроверг губернатор области Александр Богомаз, отметив, что ряд населённых пунктов был обстрелян, как утверждается, с территории Украины.

Сушаны - одно из двух сёл, в которые в начале марта на короткое время во время рейда зашли бойцы так называемого Русского добровольческого корпуса.

Об обстрелах с территории Украины сообщают власти ещё двух граничащих с Украиной российских регионов - Курской и Белгородской областей. В Курской области в районе села Плехово, как утверждается, при обстреле погиб рабочий, участвовавший в строительстве пограничных укреплений. В Белгородской области, по сообщениям телеграм-каналов, нескольким обстрелам подвергся город Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного человека и ранении двух подростков.

Предполагаемые обстрелы российских территорий украинские военные, как обычно, не комментировали.

Обстрелу, как утверждается, подвергся также Бердянск - город-порт в оккупированной Россией части Запорожской области. Российские и украинские телеграм-каналы публикуют видео столба чёрного дыма над городом.

Украинская городская администрация (работающая за пределами города) утверждает, что были поражены позиции российских военных, многие из которых были убиты. Украинский портал "Суспiльне" утверждает, что в городе было пять взрывов, а удары были нанесены по территории завода "Азовкабель", где располагались российские военные.Независимого подтверждения этой информации нет.

Бердянск расположен далеко от линии фронта. В последние дни в нём, как и в расположенном неподалёку Мариуполе, несколько раз происходили взрывы. Предположительно, по объектам в них выпускались ракеты Storm Shadow, переданные Украине Великобританией.

Утром в субботу власти российских Псковской и Тверской областей (расположены в сотнях километров от границы с Украиной) заявили об атаках беспилотников на объекты нефтяной отрасли. В Тверской области, как говорится в заявлении областной администрации, дрон упал близ деревни Ерохино Андреапольского округа. Там находится нефтеперарабатывающая станция. По данным "База", в результате удара станции был причинён ущерб. В Псковской области беспилотники атаковали также административное здание нефтепровода в Невельском районе.

Участившиеся обстрелы оккупированных и российских территорий могут быть признаком подготовки Украины к наступлению. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Би-би-си заявил, что наступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".