Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Погранпункт РФ в Белгородской области, вероятно, был атакован

Погранпункт в Белгородской области (архивное фото)

Утром в понедельник в ряде телеграм-каналов и СМИ, как российских, так и украинских, начали появляться сообщения об ожесточённых боевых столкновениях на российско-украинской границе между Белгородской и Харьковской областями.

В сети, в частности, появились видео предполагаемых ударов по контрольно-пропускному пункту на границе в Грайвороновском районе Белгородской области. На одном из видео на КПП въезжает танк под флагом Украины. Также появилось видео, предположительно снятое в самом здании КПП, на котором видно тело убитого военнослужащего. Аутентичность видео не подтверждена.

Ряд телеграм-каналов сообщил также о столкновениях в районе села Дроновка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в "информационной атаке на Белгородскую область, призывающую к панике". Он подтвердил факт обстрела Грайвороновского района, но сказал, что в его результате не было ни раненых, ни убитых. Власти, по его словам, не сообщали об эвакуации населения.

Украинские военные - как обычно бывает в случае утверждений об обстреле ими российской территории - сообщения не комментировали.

Русский добровольческий корпус - вооружённое формирование, созданное эмигрировавшими из России правыми активистами и сражающееся на стороне Украины - ранее заявил, что его бойцы вновь совершили рейд на российскую территорию. Корпус опубликовал видео, на котором вооружённые люди с эмблемой РДК позируют на фоне табличек с названиями сёл Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка. Безлюдовка расположена неподалёку от Шебекино в Белгородской области, Чуровичи - в Брянской, сёл с названием Любимовка в приграничных регионах несколько (в частности в Брянской и Курсккой областях).

В начале марта РДК взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область, в ходе которого его бойцы на короткое время заняли два села. По утверждениям российских властей, были жертвы среди мирных жителей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG