Витрина экономического развития

Петербургский форум в изоляции, но с китайскими автомобилями Лада. Обход санкций и обвал рубля. Экономику в условиях войны обсуждают предприниматель Дмитрий Потапенко, экономист Игорь Липсиц и социолог Алексей Левинсон. Ведущий Иван Воронин.