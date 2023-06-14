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Витрина экономического развития

Витрина экономического развития
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Витрина экономического развития

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Петербургский форум в изоляции, но с китайскими автомобилями Лада. Обход санкций и обвал рубля. Экономику в условиях войны обсуждают предприниматель Дмитрий Потапенко, экономист Игорь Липсиц и социолог Алексей Левинсон. Ведущий Иван Воронин.

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