Витрина экономического развития

Петербургский форум в изоляции, но с китайскими автомобилями Лада. Обход санкций и обвал рубля. Экономику в условиях войны обсуждают предприниматель Дмитрий Потапенко, экономист Игорь Липсиц и социолог Алексей Левинсон. Ведущий Иван Воронин.
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