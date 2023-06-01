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Время Свободы

В Шебекино "Град"? Первый день лета в Белгородской области

Информационный дайджест "Время Свободы", 1 июня

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Время Свободы - Темы дня 01.06.2023
by Радио Свобода

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В Киеве, где в результате нового ракетного обстрела погибли 3 человека, в том числе одна девочка, отменены мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей;

Город Шебекино в Белгородской области подвергается обстрелам, министерство обороны России заявляет об отражении атаки со стороны Украины;

Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции;

Новым президентом Латвии избран нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич;

Православная церковь Украины будет отмечать Рождество и другие церковные праздники по так называемому «новому» стилю.

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