В Шебекино "Град"? Первый день лета в Белгородской области

В Киеве, где в результате нового ракетного обстрела погибли 3 человека, в том числе одна девочка, отменены мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей;

Город Шебекино в Белгородской области подвергается обстрелам, министерство обороны России заявляет об отражении атаки со стороны Украины;

Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции;

Новым президентом Латвии избран нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич;

Православная церковь Украины будет отмечать Рождество и другие церковные праздники по так называемому «новому» стилю.

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