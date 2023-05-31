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Время Свободы

"Хватает одной искры". Северное Косово охватили новые беспорядки

Информационный дайджест "Время Свободы", 31 мая

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Время Свободы - Темы дня 31.05.2023
by Радио Свобода

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На фоне постоянных обстрелов Белгородской области местные власти объявили об эвакуации детей в соседние регионы;

Анализ данных из открытых источников позволяет говорить о том, что во вчерашней атаке на Москву и Подмосковье участвовали не несколько десятков, а 4–5 беспилотников;

В новом российском учебнике истории для старшеклассников не упоминается аннексия Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины;

Что спровоцировало массовые беспорядки в северных районах частично признанной республики Косово?

Светлане Алексиевич исполнилось 75 лет.

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