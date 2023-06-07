"Настоящий анекдот это тест от инопланетян". К 90-летию Аркадия Арканова

Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины Каховской ГЭС, находящейся на оккупированной сейчас российскими войсками украинской территории;

В районах, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС, складывается тяжелейшая гуманитарная ситуация, не менее 7 человек пропали без вести;

Какими будут долгосрочные экологические и экономические последствия высыхания Каховского водохранилища?

Исполнилось 90 лет со дня рождения Аркадия Арканова.

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