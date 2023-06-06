"Мюнхгаузен отдыхает!" Пригожин посмеялся над Конашенковым

В Украине разрушена плотина контролируемой российскими войсками Каховской ГЭС;

Евгений Пригожин поднял на смех генерала Игоря Конашенкова, сообщившего об огромных потерях ВСУ в ходе боев 5 июня;

Представители Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» заявляют, что продолжают удерживать село Новая Таволжанка;

Украинский художник Богдан Зиза, в мае прошлого года обливший голубой и желтой краской двери администрации Евпатории, и поджегший их, приговорен к 15 года заключения;

Десятки людей в России умерли, отравившись суррогатным алкоголем марки "Мистер Сидр";

Издательство Freedom Letters выпустило сборник "Непоследние слова", состоящий из текстов последних слов на политических судебных процессах в России;

Как здоровье Михаила Саакашвили?

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