Время Свободы: "Протест имеет "накопительный" эффект". КС России отклонил жалобу на статью о дискредитации армии
Удар по мостам в Чонгаре***Ситуация на фронте***Зеленский предупредил о возможности теракта на ЗАЭС***Дела активиста Игоря Барышникова и журналиста Сергея Михайлова***КС признал конституционной статью о дискредитации армии***Навальному отказано в праве иметь ручку в камере
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