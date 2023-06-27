Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Новая экономика и война

Новая экономика и война
Embed
Новая экономика и война

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Что происходит с экономикой Украины и на каких условиях западный бизнес может инвестировать в страну, на территории которой продолжается война? Собеседник Виталия Портникова – Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG