Припомнили "Тараканов" и "Луну". За что арестовали Трэвиса Лика

Не менее 10 человек погибли в результате попадания российской ракеты в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге;
Генеральный штаб ВСУ сообщает о некотором продвижении украинской армии в последние дни, эксперты говорят, что главный удар пока готовится;
Разрушение плотины Каховской ГЭС привело к тяжелейшим экологическим и экономическим последствиям;
Администрация США пытается выяснить подробности ареста в России по обвинению в сбыте наркотиков американского гражданина Трэвиса Лика;
Умерла писательница Людмила Штерн.
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