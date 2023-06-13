Припомнили "Тараканов" и "Луну". За что арестовали Трэвиса Лика

Не менее 10 человек погибли в результате попадания российской ракеты в многоквартирный жилой дом в Кривом Роге;

Генеральный штаб ВСУ сообщает о некотором продвижении украинской армии в последние дни, эксперты говорят, что главный удар пока готовится;

Разрушение плотины Каховской ГЭС привело к тяжелейшим экологическим и экономическим последствиям;

Администрация США пытается выяснить подробности ареста в России по обвинению в сбыте наркотиков американского гражданина Трэвиса Лика;

Умерла писательница Людмила Штерн.

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