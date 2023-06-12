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Время Свободы

"Моя Россия сидит в тюрьме" Марафон в поддержку политзеков

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 июня

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Время Свободы - Темы дня 12.06.2023
by Радио Свобода

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Украинская армия продолжает наступление на восточном и южном направлении, сообщается об освобождении нескольких сел;

Попавший в украинский плен бывший заключенный из ЧВК "Вагнер" вступил в Русский добровольческий батальон;

Российские войска продолжают обстреливать лодки волонтеров, эвакуирующих жителей из затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС районов;

Марафон независимых российских СМИ по сбору средств в поддержку политических заключенных;

Израильские художники Тэнно Пент Соостер и Сергей Буньков протестуют против решения Национального музея Эстонии отменить их выставку в Тарту;

Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

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