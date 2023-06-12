"Моя Россия сидит в тюрьме" Марафон в поддержку политзеков

Украинская армия продолжает наступление на восточном и южном направлении, сообщается об освобождении нескольких сел;

Попавший в украинский плен бывший заключенный из ЧВК "Вагнер" вступил в Русский добровольческий батальон;

Российские войска продолжают обстреливать лодки волонтеров, эвакуирующих жителей из затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС районов;

Марафон независимых российских СМИ по сбору средств в поддержку политических заключенных;

Израильские художники Тэнно Пент Соостер и Сергей Буньков протестуют против решения Национального музея Эстонии отменить их выставку в Тарту;

Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!