Путин: потери РФ в 10 раз меньше, новая мобилизация сейчас не нужна

Президент России Владимир Путин на встрече с блогерами, авторами телеграм-каналов и военными корреспондентами российских СМИ во вторник заявил, что в ходе наступления украинских войск в последнюю неделю потери России оказались ниже, чем потери Украины, в десять раз, а Украина нигде не достигла успеха.

При этом цифры убитых и раненых он не назвал, но упомянул, что российские войска потеряли 54 танка. Потери Украины он оценил в 160 танков и свыше 360 бронемашин. Путин утверждает, что это "примерно 25-30 % от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа".

Утверждения Путина данными независимых исследователей не подтверждены - установлено, что Украина действительно потеряла в ходе наступления десятки единиц техники (как и Россия), в том числе западной, однако никаких подтверждений названных Путиным цифр потерь нет. Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявлял, что большие потери несёт именно Россия - "именно такие, которые нам нужны".

Несколько дней назад Путин также говорил о неудаче украинского наступления. С тех пор, однако, поступили сообщения о взятии украинскими военными ряда населённых пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Российский президент также сказал, что Москва не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС - в чём её обвиняет Украина. По словам Путина, Россия не боялась возможного наступления Украины через Днепр. "Лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но вот поскольку такой разлив произошел, то и наступление не состоялось", - сказал российский президент. Нет никаких данных о том, что Украина готовила наступление с форсированием Днепра в Херсонской области.

Путин также прокомментировал обстрелы приграничных российских территорий и удары беспилотников по территории России - Украина их не комментировала, российские же власти возлагают ответственность за них на Киев. В случае продолжения обстрелов, как сказал Путин, Россия "рассмотрит вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины". Что имеется в виду и какими силами такая "зона" может быть создана, он не уточнил.

Путин также сказал, что нет смысла вводить во всей стране военное положение. По его словам, военнослужащих-срочников отправлять на войну "нет смысла". Путин, однако, признал, что "срочники присутствуют в Белгородской и Курской области, и там они должны выполнять свой священный долг - защищать Отечество". Когда будут демобилизованы мобилизованные - неизвестно, Путин сказал, что им будет предоставляться отпуск.

При этом Путин сказал, что "сегодня нет необходимости" в дополнительной мобилизации. По его словам, её необходимость зависит от целей. "Наши войска были у Киева, нам нужно туда возвращаться или нет?" - задал риторический вопрос Путин.

На вопрос о том, меняются ли цели так называемой спецоперации, Путин сказал, что они меняются в связи с обстоятельствами, но в целом остаются неизменными. Говоря о "денацификации", он вновь повторил свои тезисы о Степане Бандере и якобы пришедших в Украине к власти неонацистах. Повторил Путин и обвинения в адрес Запада, сказав, что тот не захотел брать Россию в НАТО, хотя сам Путин, считая, "что мы свои, буржуинские", "забрасывал" туда "удочку", а затем стравил "братские народы".