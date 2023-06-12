"Масштаб батальонов, не бригад". Контрнаступление украинских войск

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях: это район Бахмута, а также граница Донецкой и Запорожской областей.

Первые фотографии и видео, подтверждающие освобождение нескольких населенных пунктов в Донецкой области, были опубликованы украинскими силами в воскресенье 11 июня. Вслед за селом Благодатное близ Угледара стало известно об освобождении поселка городского типа Великая Новоселка в Волновахском районе Донецкой области, а также еще нескольких сел.

Вооруженные силы Украины, как заявила замминистра обороны Анна Маляр, публикуют сообщения об освобождении населенных пунктов только после того, как украинским силам удается закрепиться там. До того, как стали поступать сообщения об успешных контрнаступательных операциях, ВСУ опубликовало несколько сообщений с призывом сохранять тишину.

Освобождение по меньшей мере пяти населенных пунктов подтверждают и независимые источники. Руслан Левиев из расследовательской группы Conflict Intelligence Team в своей ежедневной сводке отмечает, что в Донецкой области ВСУ за время начавшегося контрнаступления удалось освободить несколько населенных пунктов к юго-западу от Великой Новоселки, где шли бои в конце прошлой недели. Речь идет о селах Нескучное, Благодатное, Макаровка и Сторожевое, откуда россияне были выбиты и бежали (кадры этого бегства появились в соцсетях и были геолоцированы в районе Сторожевого на прошлой неделе). Днем в понедельник потерю контроля над Макаровкой подтвердили и российские источники, из них же стало известно о том, что украинская армия заняла расположенное западнее село Новодаровка.

Видео российских источников подтверждают также бои на окраинах расположенного к юго-востоку от Великой Новоселки села Новодонецкое. Говорить о контроле какой-либо из сторон над этим населенным пунктом рано, считают в CIT. Так или иначе, пока украинская армия не дошла до основной линии фортификационных сооружений, заранее подготовленной российскими войсками.

На Запорожском направлении контрнаступление Украины развивается также к югу и юго-западу от города Орехов. Здесь освобождено село Лобковое. В ста километрах на восток, к юго-западу от Великой Новоселки, находится еще один взятый ВСУ под контроль населенный пункт, Левадное. Отступление из Левадного также подтверждают российские "военкоры", называя его "перегруппировкой" для занятия более удобных позиций.

В Донецкой области колонна войск ВСУ была геолоцирована в районе примыкающего к Горловке квартала Майорск. Здесь, как отмечает Руслан Левиев, важно, что колонна двигалась вдоль канала Северский Донец – Донбасс без видимого противодействия со стороны российских сил, а значит в перспективе украинская армия может продвинуться здесь в сторону дороги Бахмут-Горловка и перерезать ее, усложнив положение российских сил в Бахмуте. Около самого Бахмута, говорится в сводке CIT, у ВСУ есть определенные успехи в районе Берховки.

Российские источники также публикуют видео, геолоцированное к югу от Орехова, в районе Новоданиловки, на котором видно, что украинская армия потеряла четыре бронемашины разминирования (три Leopard 2R и одну Wisent 1). В целом кадры показывают все ту же колонну украинской техники, полученной от западных союзников, об уничтожении которой стало известно еще 8-9 июня.

О тяжелых боях в Донецкой области говорилось в воскресенье в сводке Генштаба Украины. Россия освобождение населенных пунктов в этом регионе не комментировала. В понедельник представитель украинских объединенных Сил обороны Валерий Шершень, который отвечает за таврическое направление, заявил, что россияне подорвали небольшое гидросооружение близ Новодаровки, что привело к затоплению территорий по обоим берегам реки Мокрые Ялы, вдоль которой продвигаются на юг от Великой Новоселки украинские военные. Подтверждения этой информации из других источников нет. Шершень рассказал, что на ведение контрнаступательных действий украинских сил разлив реки не повлияет.

Украинские СМИ в воскресенье опубликовали также сообщения о действиях партизан в Запорожской области: ими был взорван железнодорожный мост в поселке городского типа Акимовка, который оккупирован Россией. По этому мосту осуществляется снабжение российских военных на юге Украины.

Контроль над железнодорожными путями, как рассказал в интервью Радио Свобода военный аналитик Юрий Федоров, является важной целью нынешнего контрнаступления украинских сил:

"Перед наступающими войсками стоят две задачи: первая – это двигаться вперед, желательно обходя опорные пункты обороны, чтобы не штурмовать их в лоб, вторая – заботиться, чтобы не было ударов с флангов, окружения в результате бомбовых ударов. На мой взгляд, те 12 подготовленных бригад, о которых сообщалось ранее, достаточно для того, чтобы продвинуться вперед на 25-40 километров. Это очень важно, потому что это позволит войскам ВСУ перерезать железнодорожные линии, которые расположены в северной половине оккупированной части Запорожской области. Эти железнодорожные ветки связывают эти территории с Донецкой областью. Есть основания предполагать, что после оккупации части Запорожской области в марте прошлого года российские инженерные войска восстановили железнодорожную линию между Донецком, с одной стороны, и железнодорожным узлом Волноваха к югу от Угледара. По этой железнодорожной линии, а она разветвляется в разных направлениях, идет значительная часть снабжения всей российской группировки в Запорожской и в Харьковской областях и, видимо, даже в Крыму. Другая железнодорожная линия снабжения идет через Керченский мост или Крымский мост, как его еще называют, через Керчь на Джанкой. Крымский мост при этом – крайне уязвимый элемент. Если по нему ударят какие-то ракеты вроде Storm Shadow, они если не разрушат, то могут серьезно повредить железнодорожное полотно моста. Соответственно, снабжение будет очень сильно нарушено".

Всего за время контрнаступления на Запорожском направлении (включая часть Донецкой области в районе Великой Новоселки) ВСУ, по подсчетам проекта Oryx, потеряли из полученной от союзников западной техники: 3 немецких танка Leopard 2A6 и один Leopard 2A4 один БМП YPR-765 производства Нидерландов, 17 американских БМП "Брэдли", 1 американский бронетранспортер International MaxxPro, два французских бронеавтомобиля AMX-10, 3 американских бронеавтомобиля Oshkos M-ATV, 3 немецких бронемашины разминирования Leopard 2R и одну немецкую бронемашину разминирования Winsent 1.

Руслан Левиев из Confict Intelligence Team, как и большинство экспертов, призывает не делать выводов на основе первых дней украинского контрнаступления. "Украинская армия может по их итогам внести коррективы в свои действия, после чего боевые действия могут пойти совсем по-другому. Потеря западной техники – это неприятно для Украины в медийном плане, но ожидаемо", – говорит Левиев в последней сводке CIT.

Бывший офицер морской пехоты США, научный сотрудник Института исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute, FPRI) Роб Ли также пишет в твиттере: "Всегда было понятно, что это [контрнаступление] будет тяжелым и займет время. Украина, похоже, добилась значительного прогресса, но самая тяжелая битва может начаться через неделю или даже позже".

Юрий Федоров называет происходящее не полноценным "контрнаступлением", а "наступательными действиями небольшого масштаба".

"Это масштаб батальонов, не бригад. Определенные успехи есть – занято несколько пунктов в районе Великой Новоселки. Эта активизация достаточно видимая: есть определенные успехи, разумеется, не без потерь, в том числе, и той техники, которая поставлена в Украину из западных стран, но это естественно, иначе и быть не может. Наступления без потерь не бывает вообще. Возможно, это разведка боем – поиск слабых мест в обороне противника, которые, естественно, нужно найти. Вполне возможно, что это проверка собственных тактических приемов, оценка на практике того, насколько велика или низка боевая устойчивость обороняющихся войск, выявление на практике тактики и методов их действия. Раньше никакой информации о том, как будут вести себя российские войска в обороне, по большому счету не было".

По словам представителя восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, позиционные бои продолжаются и в районе Бахмута, при этом украинские военные продолжают контратаковать там, где есть возможности.

Накануне контрнаступления Украина подготовила несколько бригад, которые получили современные вооружения. Юрий Федоров отмечает, что ВСУ стоит обратить особое внимание на защиту своих флангов – чтобы не попасть в ту же ситуацию, в которой российские подразделения оказались в Бахмуте.

"По моим прикидкам, сил, собранных Украиной, достаточно для того, чтобы прорвать оборону на одном участке в 20-30 или 30-40 километров, пройти на глубину и закрепиться. Наступающие войска должны в первую очередь обратить внимание на защиту флангов, но это очевидная вещь для любого военного, потому что то, что будет делать противник в ответ на прорыв своей обороны – это пытаться ударами сбоку окружить наступающую группировку, отрезать ее от снабжения и затем уничтожить", – говорит Федоров.

Издание The Economist в своей статье, опубликованной 11 июня, пишет со ссылкой на неназванный источник в украинской армии, что потери ВСУ во время контрнаступления уже составили "десятки человек". Можно предположить, что они были бы еще больше без той самой западной техники, пусть и потерянной на минных полях: на опубликованных российскими источниками видео нет тел погибших. The Economist также отмечает, что в полной мере планы украинского командования пока не ясны и могут включать в себя как окружение Бахмута, так и прорыв в сторону города Токмак в Запорожской области. Источник издания в Генштабе вооруженных сил Украины говорит, что основные украинские силы в бой не введены, и то, что происходит сейчас – это "игра в шахматы", во время которой обе стороны пытаются выманить резервы друг друга. Для Украины, по словам собеседника журналистов, сейчас приоритетом является снижение преимущества России в количестве артиллерии, противодействие российским дронам-камикадзе "Ланцет" и сохранение сил ПВО на самых "горячих" участках фронта, чтобы российская авиация, в разы превосходящая украинскую в численности, по-прежнему боялась залетать в зону действия противовоздушной обороны Украины и не могла получить столь необходимого в войне господства в воздухе.