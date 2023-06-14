"Упреждающий удар возмездия" Оксюморон профессора Караганова

Правдивы ли слова Владимира Путина об огромных потерях украинской армии в ходе начавшегося, как он утверждает, 4 июня наступления ВСУ?

Александр Лукашенко намекает, что может без разрешения Кремля применить российское ядерное оружие, размещенное на территории Беларуси;

Бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева приговорена к семи с половиной годам колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества;

Дональду Трампу во второй раз за последние несколько месяцев предъявлены обвинения в уголовном преступлении. Экс-президент США вину отрицает.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!