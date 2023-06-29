Кто вместо Путина целуется с людьми

Владимир Путин отбыл в Дербент, где пошел в самую народную гущу, сопровождая свой поход поцелуями. Тем временем Пригожин потащил с собой на дно целую связку генералов Кому теперь верить президенту? В гостях Сергей Жирнов, Виктор Верцнер, Александр Штефанов.