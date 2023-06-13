Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Последствия подрыва Каховской ГЭС
Embed
Последствия подрыва Каховской ГЭС

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

Почему некоторые западные СМИ сомневались относительно виновников катастрофы? Каковы последствия разрушения плотны Каховской ГЭС? Собеседники Виталия Портникова – украинский журналист Сергей Руденко и французская писательница, переводчица, историк Галя Аккерман.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG