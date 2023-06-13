Последствия подрыва Каховской ГЭС

Почему некоторые западные СМИ сомневались относительно виновников катастрофы? Каковы последствия разрушения плотны Каховской ГЭС? Собеседники Виталия Портникова – украинский журналист Сергей Руденко и французская писательница, переводчица, историк Галя Аккерман.
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