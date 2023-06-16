"А зори здесь тихие" здесь причем? Эрнст обидел студию Горького

Россия нанесла ракетный удар по Киеву в тот момент, когда там находилась делегация во главе с президентом ЮАР, бои в Украине продолжаются;

Распоряжение Владимира Путина о создании института по изучению поведения ЛГБТ-людей может привести к повсеместному применению «конверсионной терапии»;

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о полном провале национального проекта «Демография»;

Владимир Путин заявляет о благоприятной экономической обстановке в России, Герман Греф говорит о необходимости внешней приватизации;

Картинки ПМЭФ – «Лада Аура» не завелась, нейросеть заговорила голосом Жириновского, Греф обидел киностудию имени Горького;

Владеющая сетью ресторанов Макдональдс в Грузии компания ответила на обвинения в «ЛГБТ-пропаганде».

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