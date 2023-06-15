Нашли свое место."Тик-ток войска" для Белгородской области

Для чего в Белгородской области размещен чеченский батальон "Ахмат"?

В Германии проходят крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию ВВС в Европе "Воздушный защитник – 23";

В спецприемнике в Ростове-на-Дону скончался жаловавшийся на пытки активист проекта "Хочу жить" Анатолий Березиков. Официальная причина смерти – самоубийство;

Президент Чехии Петер Павел – о возможности переговоров с Россией по урегулированию в Украине;

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