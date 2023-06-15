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Время Свободы

Нашли свое место."Тик-ток войска" для Белгородской области

Информационный дайджест "Время Свободы", 15 июня

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Время Свободы - Темы дня 15.06.2023
by Радио Свобода

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Для чего в Белгородской области размещен чеченский батальон "Ахмат"?

В Германии проходят крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию ВВС в Европе "Воздушный защитник – 23";

В спецприемнике в Ростове-на-Дону скончался жаловавшийся на пытки активист проекта "Хочу жить" Анатолий Березиков. Официальная причина смерти – самоубийство;

Президент Чехии Петер Павел – о возможности переговоров с Россией по урегулированию в Украине;

Банк Revolut ограничил возможности проведения операций для некоторых россиян, живущих в ЕС;

История интернирования японцев в США в годы Второй мировой войны.

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