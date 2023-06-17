Пoчему Путин бомбит Киев и гражданские объекты по всей Украине | Грани времени с Мумином Шакировым

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• ВСУ наступает, российская армия защищается. Переход к обороне – тактика на истощение сил противника или Москва выдыхается и не способна больше атаковать? Что происходит на линии фронта?

• Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Арабский танец с винтовками, неоновый Жириновский с того света, мелитопольская черешня, Филипп Киркоров без перьев, но с бумажными самолетиками и Путин о вечных врагах: ЛГБТ, трансгендерах и еврее Зеленском. Кому нужен ПМЭФ?

• Стендап-комики уходят с Youtube во ВКонтакте. Как цензура влияет на юмор? Почему российские платформы пока не могут конкурировать с видеохостингом компании Google и какие альтернативы есть у блогеров?

• Родство человека и прочих приматов. Homo sapiens – особая обезьяна: как в людях эволюционировала агрессия и ведут ли войны животные? Человек – самый дружелюбный sapiens?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров, с военным экспертом Русланом Левиевым, экономистом Сергеем Алексашенко, научным обозревателем Ильей Колмановским и стендап-комиком Ириной Приходько.