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Украина и НАТО: чего ожидать

Украина и НАТО: чего ожидать
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Украина и НАТО: чего ожидать

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Когда Украина сможет стать членом НАТО? Какие обязательства в сфере безопасности Запад готов предложить Украине до ее вступления в Североатлантический альянс? Гости Виталия Портникова — Владимир Ельченко, бывший посол Украины в США и России и Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины.

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