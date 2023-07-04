Украина и НАТО: чего ожидать

Когда Украина сможет стать членом НАТО? Какие обязательства в сфере безопасности Запад готов предложить Украине до ее вступления в Североатлантический альянс? Гости Виталия Портникова — Владимир Ельченко, бывший посол Украины в США и России и Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины.