Роскомнадзор блокирует ресурсы, связанные с Пригожиным

Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-ресурсам медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой ранее возглавлял глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Речь идёт в частности о ресурсах РИА "ФАН", "Народные новости" и связанных с ЧВК пабликах в сети "ВКонтакте".

В Роскомнадзоре заявили, что "ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже". Какие именно ресурсы были заблокированы – в ведомстве не сказали.

Петербургские СМИ днём в субботу сообщили, что рядом с петербургским отелем "Трезини", где расположен офис Пригожина, в припаркованной "Газели" при обыске нашли коробки с наличными деньгами. Утверждается, что всего в ней было четыре миллиарда рублей. Пригожин подтвердил это, сказав, что, кроме "Газели", были обнаружены ещё "два автобусика", в которых тоже были деньги. По словам Пригожина, они предназначались для выплат наёмникам и членам семей погибших, а также на "другие вопросы".