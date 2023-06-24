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Роскомнадзор блокирует ресурсы, связанные с Пригожиным

ЧВК "Вагнер"-центр в Санкт-Петербурге

Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-ресурсам медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой ранее возглавлял глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Речь идёт в частности о ресурсах РИА "ФАН", "Народные новости" и связанных с ЧВК пабликах в сети "ВКонтакте".

В Роскомнадзоре заявили, что "ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже". Какие именно ресурсы были заблокированы – в ведомстве не сказали.

Петербургские СМИ днём в субботу сообщили, что рядом с петербургским отелем "Трезини", где расположен офис Пригожина, в припаркованной "Газели" при обыске нашли коробки с наличными деньгами. Утверждается, что всего в ней было четыре миллиарда рублей. Пригожин подтвердил это, сказав, что, кроме "Газели", были обнаружены ещё "два автобусика", в которых тоже были деньги. По словам Пригожина, они предназначались для выплат наёмникам и членам семей погибших, а также на "другие вопросы".

  • В пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что регулярные российские войска нанесли ракетные удары по тылам его подразделений. Пригожин сообщил, что ЧВК начинает "марш справедливости" – вооружённый поход на Москву с целью наказать российское военное руководство. Российские власти, включая президента Владимира Путина, объявили это вооружённым мятежом. Против Пригожина возбуждено уголовное дело.
  • При этом отряды ЧВК "Вагнер" заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а колонны военной техники ЧВК, по многочисленным сообщениям, движутся на север в сторону Москвы.

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