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Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тылу ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его военизированного подразделения.

По словам бизнесмена, в рядах его ЧВК много жертв и в ближайшее время группа примет решение об ответе.

"Зло, которое несёт военное руководство страны, будет остановлено.
Я прошу никому не оказывать сопротивление. Справедливость в войсках будет восстановлена", - сказал Пригожин в аудиосообщении в телеграме.

В ответ Минобороны России заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о нанесении удара российскими военными по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

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