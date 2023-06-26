"Медуза" рассказала, как Медведев превратился в "ястреба"

Издание "Медуза" рассказало подробности о метаморфозе бывшего президента России Дмитрия Медведева, который долгое время воспринимался как более либеральный политик в сравнении с Владимиром Путиным, однако после начала войны с Украиной стал одним из самых радикальных её сторонников в публичном поле, прибегая к прямым оскорблениям западных политиков и ядерным угрозам.

Какпишет "Медуза", частью договорённостей между Медведевым и Путиным было то, что он останется премьер-министром и после 2018 года. Однако уже в январе 2020 года он ушёл в отставку после того, как Путин объявил о поправках к конституции. Как пишет "Медуза", поправки с Медведевым заранее не обсуждались, а урезание полномочий премьера он воспринял как нарушение договорённостей. При этом точно не известно, ушёл ли Медведев сам или всё же по просьбе Путина.

Специально для Медведева была придумана должность заместителя председателя Совета безопасности. При этом, по словам двух близких к Кремлю собеседников "Медузы", настоящим "хозяином Совета безопасности" остался его секретарь Николай Патрушев, а "Медведев сел на приставном стуле". Он остался также председателем "Единой России", но, как пишут источники, вскоре понял, что у него нет реальных рычагов влияния на партию. Медведев тем не менее рассчитывал возглавить партийный список на выборах в Госдуму в 2021 году, а затем стать главой Думы. Однако летом 2021 года Путин лично объявил Медведеву, что тот не попадёт в партийный список. "Президент его унизил, полностью отстранив от кампании", — говорит один из источников.

"К концу 2021 года Дмитрий Медведев практически выпал из публичной повестки. Но война все изменила", - констатирует "Медуза". Только после начала войны Медведев начал активно вести свой телеграм-канал, угрожать Украине полным завоеванием, а Западу ядерным оружием, а также оскорблять западных политиков и жителей Украины, США и Европы. Близкие к Кремлю источники "Медузы" утверждают, что Медведев сознательно выбрал такую риторику: "понял, что лучше перебдеть, мало ли какой либерализм ему припомнят". Те же источники при этом говорят, что в Кремле относятся к постам Медведева несерьёзно, при том что Владимир Путин "частично согласен с оценками, в которых не стесняется Медведев" - но на фоне Медведева продолжает выглядеть более "респектабельно". С этим может быть связан тот факт, что администрация президента "настоятельно рекомендовала" провластным СМИ отслеживать публикации Медведева и публиковать новости на их основе.

Радикальная смена риторики, как утверждают источники, не привела к повышению влияния Медведева. Источник, близкий к руководству "Единой России", называет его "свадебным генералом", а в одном из полпредств президента вообще заявили, что Медведев для них "никто". В то время как один из источников утверждает, что Путин продолжает рассматривать Медведева как "бронепоезд на запасном пути", другие сообщает, что Медведев сейчас хочет одного - "чтобы все от него (отстали), и патриоты, и либералы". Сам Медведев публикацию не комментировал.