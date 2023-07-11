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Запорожская АЭС: новая угроза

Запорожская АЭС: новая угроза
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Запорожская АЭС: новая угроза

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Решится ли Кремль на теракт на Запорожской АЭС? Какими могут быть последствия и какой может быть реакция союзников Украины? Гости Виталия Портникова – бывший главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейнберг и независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная.

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