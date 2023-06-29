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Время Свободы

До вшей. В России опять говорят об американских "боевых насекомых"

Информационный дайджест "Время Свободы", 29 июня

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Время Свободы - Темы дня 29.06.2023
by Радио Свобода

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Представители ВСУ сообщают об успехах в боях за стратегически важный для освобождения Бахмута населенный пункт Клещеевка;

Исчезновение из публичного поля генерала Сергея Суровикина вызвало слухи о его аресте по делу о государственной измене;

Поездка Владимира Путина в Дагестан;

Российские законодатели вновь заговорили об американских боевых комарах и других насекомых;

Издание "Новая газета. Европа" признано в России нежелательной организацией;

Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, предположительно подтверждающую обвинения в адрес Дональда Трампа в ненадлежащем хранении сверхсекретных документов;

Прощание с Виктором Шейнисом.

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