До вшей. В России опять говорят об американских "боевых насекомых"

Представители ВСУ сообщают об успехах в боях за стратегически важный для освобождения Бахмута населенный пункт Клещеевка;
Исчезновение из публичного поля генерала Сергея Суровикина вызвало слухи о его аресте по делу о государственной измене;
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Российские законодатели вновь заговорили об американских боевых комарах и других насекомых;
Издание "Новая газета. Европа" признано в России нежелательной организацией;
Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, предположительно подтверждающую обвинения в адрес Дональда Трампа в ненадлежащем хранении сверхсекретных документов;
Прощание с Виктором Шейнисом.
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