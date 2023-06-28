В результате российского ракетного удара по городу Краматорск в Донбассе погибли не менее десяти человек, среди них трое детей;

Владимир Путин открыто признал, что устроившая мятеж ЧВК Вагнер давно финансируется государством;

Александр Лукашенко рассказал об участии в переговорах с Евгением Пригожиным;

Что в России считают «большой кровью», на какие человеческие жертвы просто не обращают особого внимания?

Совет тейпов Ингушетии потребовал от Владимира Путина освободить осужденных организаторов протестов против земельного соглашения с Чечней;

Участие компаний стран ЦА в схемах обхода санкций против России;

Актер Анатолий Белый о ситуации в современной России.

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