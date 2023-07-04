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Время Свободы

"Cиндром Крюковой-Силантьева". Экспертизы по политическим делам

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 июля

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Время Свободы - Темы дня 4.07.2023
by Радио Свобода

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В Чечне совершенно нападение на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, Зарема Мусаева приговорена к 5,5 годам колонии;

В Украине мирные жители погибли при обстрелах Сум и Херсонской области. Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников;

По данным издания "Фонтанка", Евгению Пригожину возвращены ценности, изъятые у ЧВК "Вагнер" при обысках после вооруженного мятежа;

Рассмотрение дела сопредседателя центра "Мемориал" Олега Орлова;

Суд ужесточил приговор Алексею Москалеву – отцу девочки, нарисовавшей в школе антивоенный рисунок;

Будут ли повторяться во Франции беспорядки, подобные тем, что охватили в эти дни десятки городов страны.

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