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Время Свободы

"Патриота" пустили под нож. Гибель медиа-империи Пригожина

Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Лукашенко и Евгений Пригожин, коллаж

Информационный дайджест "Время Свободы", 3 июля

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Время Свободы - Темы дня 3.07.2023
by Радио Свобода

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В Украине продолжаются тяжелые бои, глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила, что выборы на оккупированных территориях Украины будут отложены;

Телеведущий Дмитрий Киселев привел цифры госфинансирования ЧВК "Вагнер" в несколько раз большие, чем цифры, названные Владимиром Путиным. Кремль от комментариев отказывается;

Евгений Пригожин решил "пустить под нож" принадлежавшую ему медиа-империю;

Центр судебной экспертизы признал абсолютно не соответствующей научным критериям экспертизу по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук;

Бабушка застреленного во Франции полицейскими подростка призвала участников протестов прекратить устраиваемые ими погромы.

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