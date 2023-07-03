"Патриота" пустили под нож. Гибель медиа-империи Пригожина

В Украине продолжаются тяжелые бои, глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила, что выборы на оккупированных территориях Украины будут отложены;

Телеведущий Дмитрий Киселев привел цифры госфинансирования ЧВК "Вагнер" в несколько раз большие, чем цифры, названные Владимиром Путиным. Кремль от комментариев отказывается;

Евгений Пригожин решил "пустить под нож" принадлежавшую ему медиа-империю;

Центр судебной экспертизы признал абсолютно не соответствующей научным критериям экспертизу по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук;

Бабушка застреленного во Франции полицейскими подростка призвала участников протестов прекратить устраиваемые ими погромы.

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