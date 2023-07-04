Кардинал Дзуппи: надо помочь украинским детям вернуться домой

Посланник папы Франциска по вопросам мира в Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил о необходимости возвращения на родину детей, оказавшихся во время войны депортированными в Россию.



"Мы посмотрим, как мы можем запустить механизм для детей (и) помочь, как мы уже говорили, на гуманитарном фронте, особенно детям, которые должны иметь возможность вернуться в Украину", – сказал Дзуппи, выступая во вторник в Риме. По его словам, он лично обсуждал этот вопрос с понтификом, сообщает "Голос Америки".



На прошлой неделе кардинал посетил Москву, а ранее побывал в Киеве.

В Ватикане назвали усилия кардинала "направленными на выявление гуманитарных инициатив, которые могут открыть дорогу к миру", обращает внимание агентство Reuters.



В минувшее воскресенье в эфире итальянской вещательной компании RAI, кардинал Дзуппи уточнил, что его миссия в Москву была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включала обсуждения плана мирного урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.