Сайт о Ватикане пишет, что Москва и Киев согласны принять послов папы

Папа римский Франциск рассчитывает направить своих личных мирных посланников на переговоры с президентами Украины и России, чтобы попытаться добиться прекращения боевых действий в войне.

Об этом пишет сайт Il Sismografo, который специализируется на новостях Ватикана. Издание отмечает, что речь идёт о той самой миссии, о которой Франциск сообщил, вернувшись из Венгрии около трёх недель назад. Никаких подробностей понтифик тогда не раскрыл.

По данным Il Sismografo, план состоял в том, чтобы в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским отправился архиепископ Болоньи кардинал Маттео Дзуппи, а в Москву — для встречи с Владимиром Путиным — архиепископ Клаудио Гуджеротти, глава департамента Ватикана по восточных церквям.

Без ссылки на источники или подробности сайт отмечает, что оба президента уже согласились встретиться с папскими посланниками. В Кремле и офисе президента Украины публикацию пока не комментировали.

Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что у него нет комментария на сообщение Il Sismografo. При этом Бруни напомнил о недавних словах государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина. Тот отмечал, что "настал момент выступить с инициативой по установлению справедливого мира в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Франциском в Ватикане в прошлую субботу. Но в своих последующих комментариях Зеленский, похоже, приуменьшил возможности папского посредничества, отмечает Reuters. "При всё уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир. Путин только убивает. Нам не нужно посредничество с ним", - сказал украинский лидер в эфире итальянского телевидения.

Президент России Путин ранее на этой неделе, на фоне сообщений о секретной миссии главы Римско-католической церкви по вопросу о мире для Украины, подписал указы о смене посла в Ватикане.