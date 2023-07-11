Война на юге

Взрывы на Крымском мосту, удары по Одессе, репрессии против крымских татар и роль Турции. Эпизоды нынешней войны России против Украины. Собеседник Виталия Портникова – Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.
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