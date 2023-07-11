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Время Свободы

"А чего вы ждали, министр Лавров?" НАТО продолжает расширяться

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 июля

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Время Свободы - Темы дня 11.07.2023
by Радио Свобода

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В Вильнюсе открылся саммит Североатлантического союза, который должен определить перспективы вступления в НАТО Украины;

Турция снимает возражения против членства в НАТО Швеции;

Расследование "Медузы" и "Медиазоны" о российских потерях в ходе войны в Украине – какие данные и методы использовались при подсчетах;

Что позволило Украине и Польше установить добрососедские отношения, несмотря на тяжелую для поляков и украинцев историческую память о Волынской трагедии?

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