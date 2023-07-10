Еще один "обнулёныш". Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана

Защитники "Азовстали" вернулись в Украину, несмотря на ранее данное Турцией обещание не возвращать их до конца войны;
Дмитрий Песков признал, что 29 июня Владимир Путин встречался в Кремле с Евгением Пригожиным и другими участниками недавнего военного мятежа;
Шавкат Мирзиёев вновь избран президентом Узбекистана – теперь уже не на пять, а на семь лет;
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По делу Петрийчук и Беркович ФСБ проведет новую экспертизу.
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