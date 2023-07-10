Еще один "обнулёныш". Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана

Защитники "Азовстали" вернулись в Украину, несмотря на ранее данное Турцией обещание не возвращать их до конца войны;

Дмитрий Песков признал, что 29 июня Владимир Путин встречался в Кремле с Евгением Пригожиным и другими участниками недавнего военного мятежа;

Шавкат Мирзиёев вновь избран президентом Узбекистана – теперь уже не на пять, а на семь лет;

Западные партнеры критикуют грузинские власти за срыв прайд-фестиваля в Тбилиси;

По делу Петрийчук и Беркович ФСБ проведет новую экспертизу.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!