Запорожская АЭС: новая угроза

Решится ли Кремль на теракт на Запорожской АЭС? Какими могут быть последствия и какой может быть реакция союзников Украины? Гости Виталия Портникова – бывший главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейнберг и независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная.
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