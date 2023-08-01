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Готовы ли Путин и Лукашенко к гибридной войне с Западом?

Готовы ли Путин и Лукашенко к гибридной войне с Западом?
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Готовы ли Путин и Лукашенко к гибридной войне с Западом?

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Возможен ли захват Сувалкского коридора? Зачем Путин говорит, что якобы Польша намерена аннексировать часть Украины и Беларуси, а Лукашенко – о помощи западным регионам Украины? Гости Виталия Портникова – украинский публицист Антон Борковский и главный редактор сайта "Хартия-97" Наталья Радина.

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