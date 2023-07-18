Пентагон отправляет самолеты F-35 на Ближний Восток

Соединенные Штаты отправляют на Ближний Восток истребители-бомбардировщики F-35, самые современные боевые самолеты, находящиеся на вооружении США, и эсминец с целью дать сигнал Ирану и России. Об этом заявили в понедельник американские военные представители.

Непосредственным поводом для этого решения, принятого министром обороны США Ллойдом Остином, стала попытка захвата Ираном двух танкеров в международных водах в Ормузском проливе. Эти инциденты произошли около двух недель назад. Самолеты и корабль направляются в ближневосточный регион, чтобы обеспечить безопасность жизненно важных морских путей, заявила представитель Пентагона Сабрина Синг.

Действия Ирана не единственный повод беспокойства для Пентагона, пишет газета Wall Street Journal. По словам американских военных, в последнее время американские беспилотники стали объектами многочисленных провокаций со стороны российских самолетов над Сирией. Они препятствуют действиям американских дронов, проводящих операции против радикальных террористических групп. На прошлой неделе российский самолет-разведчик совершил облеты американской военной базы на юго-востоке Сирии. В Пентагоне считают, что таким образом Россия пытается оказать давление на Вашингтон, заставив его сократить американское военное присутствие в регионе.

Наличие современных истребителей-бомбардировщиков позволит Пентагону оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку.