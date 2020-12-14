США ввели санкции против Турции в связи с закупками Анкарой ракет С-400

Соединённые Штаты ввели санкции против руководителей оборонных отраслей Турции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Минфина США. Таким образом, США намерены наказать Турцию за приобретение у России систем противовоздушной обороны С-400.

Меры, принятые Вашингтоном против Анкары, как рассчитывают в США, должны нанести ущерб экономике Турции. Агентство отмечает, что экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса, уже замедлили развитие турецкой экономики.

Ещё в середине прошлого года представители США утверждали, что приобретение Турцией систем С-400 может представлять угрозу для самолётов F-35, поскольку эти две системы несовместимы.