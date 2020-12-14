Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

США ввели санкции против Турции в связи с закупками Анкарой ракет С-400

Ракетный комплекс ПВО C-400 участвовал в сентябре этого года в войсковых учениях "Кавказ-2020" на полигоне Ашалук в Астраханской области

Соединённые Штаты ввели санкции против руководителей оборонных отраслей Турции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Минфина США. Таким образом, США намерены наказать Турцию за приобретение у России систем противовоздушной обороны С-400.

Меры, принятые Вашингтоном против Анкары, как рассчитывают в США, должны нанести ущерб экономике Турции. Агентство отмечает, что экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса, уже замедлили развитие турецкой экономики.

Ещё в середине прошлого года представители США утверждали, что приобретение Турцией систем С-400 может представлять угрозу для самолётов F-35, поскольку эти две системы несовместимы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG