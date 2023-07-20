Белый дом: Россия может атаковать торговые суда в Черном море

Представитель Совета по национальной безопасности при президенте США предупредил в среду о том, что Россия может готовится к нападениям на гражданские суда в Черном море.
"Согласно нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам, - говорится в заявлении Адама Ходжа. - Мы считаем, что это скоординированные усилия, цель которых оправдать любую атаку против гражданских судов в Черном море, возложив ответственность за них на Украину". Несколькими часами раньше российское Министерство обороны заявило, что все суда, следующие в украинские порты будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
17 июля Москва отказалась продлить так называемую зерновую сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН, в рамках которой был создан безопасный морской коридор для выхода судов с экспортным зерном и другими сельскохозяйственными продуктами из портов Украины. Официальные американские представители подвергли резкой критике отказ России от зерновой сделки, назвав блокаду украинских портов "актом военной агрессии".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.