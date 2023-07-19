Минобороны РФ: суда в украинских портах считаем военными целями

Министерство обороны России в среду заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться "вовлечёнными в украинский конфликт" на стороне Киева, указано в заявлении ведомства.

Кроме того, уточняет Минобороны, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Заявление Минобороны последовало в свете отказа России 17 июля продлить своё участие в так называемой зерновой сделке между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предусматривало создание безопасного морского коридора для выхода из украинских черноморских портов грузовых судов с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией на экспорт, прежде всего в беднейшие страны Африки и Ближнего Востока, зависящие от поставок как украинского, так и российского зерна и масличных культур.

В последние двое суток российская армия нанесла ряд ракетных ударов по грузовым портам в Одесской и Николаевской областях Украины. По сообщению украинского издания "Экономическая правда", в результате обстрелов в порту Черноморска были уничтожены около 60 тысяч тонн зерна, готового к отправке. Также, по сообщению властей Украины, была выведена из строя большая часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский отметил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Кроме того, пострадает мировая экономика. "Возрастёт цена на зерно, и не все страны смогут позволить себе покупать продукцию, а значит, значительно вырастет цена на продукты питания: муку, крупы, мясо", – сказал он.

Выход России из зерновой сделки вызвал резкий рост цен на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках. На заседании Совета Безопасности ООН в понедельник большинство стран призвали Россию возобновить зерновую сделку, благодаря которой снизить цены на продукты питания более чем на 23 процента с начала войны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение России выйти из зерновой сделки циничным. Она также пообещала, что Евросоюз продолжит вывоз украинской сельхозпродукции.

Заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский, в свою очередь, повторил доводы Москвы, что никакого прогресса в улучшении российского экспорта в период действия соглашения не происходило. Он также обвинил Украину в использовании "открытого морского гуманитарного коридора в качестве ширмы для совершения провокаций и атак против российских гражданских и военных объектов". Украина отрицает, что использовала зерновой коридор как ширму для нанесения ударов.