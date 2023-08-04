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Государство Путина против Алексея Навального

Государство Путина против Алексея Навального
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Государство Путина против Алексея Навального

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Новый приговор оппозиционеру. В эфире Дмитрий Гудков, Олег Степанов, Руслан Шаведдинов. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА 18+

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