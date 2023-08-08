Ещё одна спецоперация по принуждению к миру

Спустя 15 лет после войны в Грузии не рады русскому пассажирскому кораблю. В России тем временем переписывают учебники по истории. Обсуждают политолог Аббас Галлямов, журналист Давид Гамцемлидзе и военный эксперт Сергей Грабский. Ведущий - Иван Воронин.